ABD, kuruluşunun 250. yılı anısına Trump'ın görselinin yer aldığı pasaportlar basacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, kuruluşunun 250. yılı anısına Trump'ın görselinin yer aldığı pasaportlar basacak

28.04.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 250. yılı anısına sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağını ve bu pasaportlarda Başkan Donald Trump'ın görselinin yer alacağını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 250. yılı anısına sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağını ve bu pasaportlarda Başkan Donald Trump'ın görselinin yer alacağını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fox News tarafından gündeme taşınan ülkenin 250. yılına özel pasaportlarla ilgili haberi doğruladı.

Sözcü, sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağı ve bu tasarımda Başkan Trump'ın görselinin yer alacağı bilgisini içeren haberi teyit etti.

Sözcü Pigott, açıklamasında, "ABD'nin temmuz ayında 250. yıl dönümünü kutlaması vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı bu tarihi olayı anmak için sınırlı sayıda özel tasarımlı ABD pasaportu basmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Fox News'ın haberinde, önerilen yeni tasarımın iç kapağında Trump'ın portresinin yer aldığı 25 bin adetlik sınırlı sayıda pasaportun basılacağı belirtildi.

Söz konusu özel tasarım pasaportların basılması durumunda, "ABD tarihinde ilk kez hayattaki bir başkanın bir seyahat belgesinde görselinin yer alacağı" kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, kuruluşunun 250. yılı anısına Trump'ın görselinin yer aldığı pasaportlar basacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 08:26:13. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, kuruluşunun 250. yılı anısına Trump'ın görselinin yer aldığı pasaportlar basacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.