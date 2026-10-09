ABD'li Büyükelçi Bartos, BM'de İran'a Husilere desteği kesme çağrısı yaptı - Son Dakika
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ABD'li Büyükelçi Bartos, BM'de İran'a Husilere desteği kesme çağrısı yaptı

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ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve İran'a Husilere verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı. Büyükelçi Jeff Bartos, Husilerin Tahran'ın araçları olduğunu ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini savundu.

BİRLEŞMİŞ ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadığını belirterek, İran'a Husilere verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden BM Yönetim ve Reform Sorumlusu Büyükelçi Jeff Bartos, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil altyapı ve havalimanlarına yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını söyleyen Bartos, İran'a Husilere verdiği desteği sona erdirme çağrısında bulundu.

Bartos, "ABD, terörist Husilerin devam eden tırmanışından ciddi şekilde endişe duymaktadır." dedi.

Husileri Tahran'ın "araçları" olarak hareket etmekle suçlayan Bartos, Husilerin faaliyetlerinin bölgesel istikrarı baltaladığını, denizcilik ulaşımını tehdit ettiğini ve sivilleri terörize ettiğini savundu.

Bartos, Washington'ın Husi tehdidine karşı koymak, seyrüsefer haklarını ve özgürlüklerini korumak, bölge genelinde uzun vadeli istikrarı teşvik etmek için bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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