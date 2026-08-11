ABD'li Deniz Piyadesi Gilman Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li Deniz Piyadesi Gilman Serbest Bırakıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da 4 yıldır tutuklu bulunan Robert Gilman, serbest kalıp hastaneye kaldırıldı.

Rusya'da 4 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı eski deniz piyadesi Robert Gilman'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Yurt dışındaki ABD'li tutukluların serbest bırakılması için çalışan "Global Reach" isimli grubun Baş Strateji Yetkilisi Eric Lebson, Gilman hakkında açıklamada bulundu.

Lebson, 32 yaşındaki eski deniz piyadesi Gilman'ın serbest bırakıldığını ve Texas'taki bir hastaneye gittiğini belirtti.

Lebson, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Gilman'ın "oldukça hasta olduğunu" ve "ölüm riski" bulunduğunu duyurmuştu.

Polis memuruna saldırmaktan 2022'de 4 yıl 6 ay hüküm giyen Gilman, Rusya'nın Voronej kentinde mahkeme tarafından, cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Deniz Piyadesi Gilman Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 22:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li Deniz Piyadesi Gilman Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.