ABD'li Kadın Bayburt'ta İslamiyet'i Seçti - Son Dakika
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ABD'li Kadın Bayburt'ta İslamiyet'i Seçti

ABD\'li Kadın Bayburt\'ta İslamiyet\'i Seçti

Evlendikten sonra ailesiyle Bayburt'a yerleşen ABD'li kadın, İslamiyet'i seçti. Kendra Dawn Warnick, Bayburt Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve 'Kübra' adını aldı. İl Müftüsü Bayram Danacı, Warnick'i tebrik ederek, 'Siz İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Mübarek olsun.' dedi.

16.05.2024 14:53
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Evlendikten sonra ailesiyle Bayburt'a yerleşen ABD'li kadın, İslamiyet'i seçti.

Bayburtlu Raşit Akbaş ile 2010'da evlenen 36 yaşındaki Kendra Dawn Warnick, geçen yıl temmuz ayında eşi ve çocuklarıyla Bayburt'a yerleşti.

İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren kadın için Bayburt Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Bayram Danacı'dan İslamiyet hakkında bilgi alan Warnick, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Kübra" adını aldı.

Warnick, törende yaptığı konuşmada, bir yıl boyunca İslamiyet'i incelediğini belirterek şunları söyledi:

"Eşimin de desteğiyle Müslümanlığı yaşamaya başladım. 4 çocuğumuz oldu, onların Müslüman şekilde yetişmeleri için Temmuz 2023'te eşimin köyü olan Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyüne yerleştik. Köydeki yaşam ve İslami yaşayışın etkisiyle Bayburt Müftülüğüne başvurarak resmi olarak İslamiyet'i seçtim."

İl Müftüsü Danacı ise Allah katında en güzel amellerden birinin bir insanı İslam'la buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Siz İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun." dedi.

Kaynak: AA

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