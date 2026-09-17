ABD'li sosyal medya platformu Snapchat, gençler için "zaman kısıtlaması" getirebilir - Son Dakika
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ABD'li sosyal medya platformu Snapchat, gençler için "zaman kısıtlaması" getirebilir

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ABD'li sosyal medya şirketi Snap Inc. Üst Yöneticisi (CEO) Evan Spiegel, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın çağrısı üzerine, sosyal medya platformu Snapchat'e varsayılan özellik olarak zaman kısıtlaması getirmeye istekli olduğunu bildirdi.

ABD'li sosyal medya şirketi Snap Inc. Üst Yöneticisi (CEO) Evan Spiegel, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın çağrısı üzerine, sosyal medya platformu Snapchat'e varsayılan özellik olarak zaman kısıtlaması getirmeye istekli olduğunu bildirdi.

Spiegel, BBC'ye verdiği mülakatta firma bünyesindeki sosyal medya platformu Snapchat'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meta'nın, genç kullanıcılar için sosyal medya platformlarında varsayılan zaman kısıtlaması çağrısına katılıp katılmadığı sorulan Spiegel, Snapchat'te bu tedbiri uygulamaya istekli olduklarını dile getirdi.

Spiegel, firma içinde bu konuyu görüştüklerini ancak henüz detay paylaşamayacağını söyleyerek "Bence bu sektör normlarını belirlemek için ileri bir adım. Genel olarak faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Meta, sosyal medya platformlarının "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla ABD'de açılan davada 26 Ağustos'ta uzlaşmaya gitmişti.

Uzlaşma dilekçesinde, Meta'nın sosyal medya platformlarının genç kullanıcıları için günlük kullanım sınırları ve gece kullanımını engelleyen kısıtlamalar getirmeyi, çocukların platforma veya platformda bulunan yaş sınırlamasına tabi içeriklere erişmesini önlemek amacıyla geliştirilmiş yaş doğrulama önlemleri uygulamayı ve ebeveynler ile velilerin çocuklarını çevrim içi ortamda korumalarına yardımcı olacak ilave araçların kullanılmasını zorunlu kılmayı taahhüt ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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