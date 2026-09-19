ABD'li Yahudilerin yüzde 56'sı Netanyahu'nun antisemitizmi körüklediğine inanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li Yahudilerin yüzde 56'sı Netanyahu'nun antisemitizmi körüklediğine inanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankete göre, ABD'li Yahudilerin yüzde 86'sı İsrail'i destekliyor, yüzde 61'i Netanyahu'yu desteklemiyor. Katılımcıların yüzde 56'sı Netanyahu'nun ABD'de antisemitizmi körüklediğine inanıyor; yüzde 60'ı İsrail'deki seçimlerde yerine başka birini istiyor.

ABD'de yapılan bir anket, ülkede yaşayan Yahudilerin çoğunun İsrail'i desteklediğini, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de antisemizmi körüklediğine inandığını ortaya çıkardı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mellman Grup, Yahudi Seçim Enstitüsü için bir anket yaptı.

Ankete katılan ABD'li Yahudilerin yüzde 86'sı İsrail'i desteklediğini belirtirken, yüzde 61'i Netanyahu'yu desteklemediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 56'sı, Netanyahu'nun ABD'de antisemitizmi ve İsrail karşıtı tutumları körüklediğine inandığını aktardı.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 60'ı İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun yerine başka birinin oturmasını istediklerini kaydederken, sadece yüzde 16'sı Netanyahu'nun yeniden seçilmesi yönünde görüş bildirdi.

Anket, 25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde 800 Yahudi seçmen üzerinde yapıldı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Alanya seferinde taciz iddiası Otobüs muavini gözaltına alındı Alanya seferinde taciz iddiası! Otobüs muavini gözaltına alındı
Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
20:55
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
19:59
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 21:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li Yahudilerin yüzde 56'sı Netanyahu'nun antisemitizmi körüklediğine inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement