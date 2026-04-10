ABD'li Yatırımcılar İspanya'da Konut Alımlarını Artırıyor

ABD vatandaşlarının İspanya'da konut alımları, toplam yabancı alımlardaki düşüşe rağmen geçen yıl yüzde 3 artış gösterdi. Gayrimenkul sektör temsilcileri, bu artışın arkasında ABD'deki siyasi gelişmeler ve politik belirsizliklerin etkili olduğunu belirtti. İspanya Noterler Genel Konseyi verilerine göre, 2025 yılında ülkedeki konut satışlarının yaklaşık yüzde 19'u yabancılara yapıldı ve ABD vatandaşları bu satışların yüzde 2'sini oluşturdu.

İngilizlerin payı düşerken, ABD'lilerin alımları son altı yılda üç katına çıktı. Alımlardaki yükseliş, ABD ile İspanya arasındaki siyasi gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi. Gayrimenkul uzmanları, ABD'li yatırımcıların bir kısmının politik atmosfer nedeniyle İspanya'yı 'kalıcı bir kaçış' olarak değerlendirdiğini ifade ediyor. Özellikle Latin Amerika kökenli ve İspanyolca konuşan ABD vatandaşlarının bu ülkeye daha fazla ilgi gösterdiği belirtiliyor.

ABD'li yatırımcılar özellikle lüks konut segmentinde dikkat çekiyor. Ortalama metrekare fiyatı 3 bin 501 euroya ulaşan ABD'li alıcılar, diğer yabancı yatırımcılara kıyasla yüzde 29 daha fazla ödeme yapıyor. Gayrimenkul şirketi GILMAR verilerine göre, ABD'li alıcılar Costa del Sol'de İngilizleri geride bırakarak en büyük yabancı müşteri grubu haline geldi. Uzmanlara göre, güçlü dolar da alımları destekleyen önemli bir faktör, ancak doların değer kaybetmesi durumunda bile talebin güçlü kalması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ABD'li yatırımcıların İspanya'yı yüksek yaşam kalitesi ve güvenli ortam için tercih ettiğini vurguluyor ve bu eğilimin devam etmesi öngörülüyor.