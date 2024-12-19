ABD'li Yetkili Şam'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'li Yetkili Şam'ı Ziyaret Edecek

Barbara Leaf, Suriye'deki geçiş hükümeti ile temaslar için Şam'a gidecek.

19.12.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Axios haber sitesi, Leaf'ın "gelecek günlerde" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.

Leaf'ın ziyaretinin Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.

Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.

Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak.

Axios'un haberine ilişkin henüz Washington yönetiminden açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Yetkili Şam'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:50:33. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li Yetkili Şam'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.