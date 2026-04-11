ABD, PAC-3 MSE Füze Üretimini Hızlandırmak İçin Lockheed Martin ile 4.7 Milyar Dolarlık Sözleşme İmzaladı

ABD, PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) füzelerinin üretimini hızlandırmak için Lockheed Martin ile 4.7 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, üretim kapasitesinin artırılmasını ve 2026 yılına kadar ABD ve müttefik ülkelere yüksek sayıda füzelerin teslim edilmesini amaçlıyor. Özellikle son dönemde artan operasyonel ihtiyaçlar nedeniyle azalan mühimmat stoklarının yeniden inşası açısından bu anlaşma büyük önem taşıyor.

Sözleşme, 6 Ocak'ta ABD Savaş Bakanlığı ile imzalanan çerçeve anlaşmasının devamı niteliğinde ve Tedarik Dönüşüm Stratejisi çerçevesinde başlatıldı. Lockheed Martin, mevcut altyapı ve tedarik zinciri yatırımları sayesinde üretim kapasitesini üç katına çıkarma potansiyeline ulaştığını belirtiyor. PAC-3 MSE, modern hava ve füze savunma sistemlerinin önemli bir bileşeni olarak, gerçek operasyonlarda balistik füzeler ve hava hedeflerine karşı etkinliğini kanıtladı.

PAC-3 hava savunma füzeleri, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve hava araçlarını etkisiz hale getirmek için hit-to-kill teknolojisiyle tasarlandı. Geliştirilmiş roket motoru sayesinde daha uzun menzil ve yüksek irtifada angajman kabiliyeti sunuyor. Lockheed Martin, son yıllarda mühimmat üretimini artırmak için 7 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdi ve bu yatırımların yaklaşık 2 milyar doları doğrudan üretim hızlandırma faaliyetlerine ayrıldı.

Şirket, ayrıca Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) sistemleri ve Precision Strike Missile (PrSM) üretim kapasitesini de artırmaya yönelik anlaşmalar gerçekleştirdi. THAAD, kısa, orta ve uzun menzilli füzelere karşı savunma sağlarken, PrSM, yaşlanan ATACMS füze envanterinin yerini almak ve daha uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti sağlamak için tasarlandı. Bu sistemler, ABD ve müttefik kuvvetlerin envanterinde bulunan mevcut topçu platformlarından ateşlenebilmektedir.