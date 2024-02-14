ABD-Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısı yüzde 50 düştü - Son Dakika
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ABD-Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısı yüzde 50 düştü

ABD-Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısı yüzde 50 düştü

ABD'nin Meksika sınırında ocakta yakalanan göçmen sayısı, önceki aya göre yüzde 50 düşerek 124 bin 220 kişiye geriledi. Bu, Başkan Joe Biden dönemindeki en düşük üçüncü seviye olarak kaydedildi. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza ofisi, mevsimsel düşüşler ve artan yaptırımların bu düşüşe yol açtığını belirtti. Ancak, ABD sınırlarında göçmenlik sisteminin kapasitesini aşan zorluklar devam etmektedir.

14.02.2024 11:17
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ABD'nin Meksika sınırında ocakta yakalanan göçmen sayısının önceki aya göre yüzde 50 düştüğü bildirildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi, aralıkta 249 bin 735 kişinin gözaltına alındığı Meksika sınırında, ocakta 124 bin 220 kişinin yakalandığını açıkladı.

Böylelikle ocak ayında yakalanan kaçak göçmen sayısı, Başkan Joe Biden dönemindeki en düşük üçüncü seviye olarak kayıtlara geçti.

Konuya dair basına bilgilendirme yapan ABD Gümrük ve Sınır Korumadan sorumlu Komiser Vekili Troy Miller, mevsimsel düşüşlerle ABD ve müttefiklerinin artan yaptırımlarının bu keskin düşüşe yol açtığını söyledi.

Miller, Meksika sınırında önceki aya göre yakalanan göçmen sayısının yarı yarıya düşmesine karşın ABD sınırları boyunca göçmenlik sisteminin kapasitesini aşan ciddi zorluklar yaşanmaya devam edildiğine dikkati çekti.

CBP verilerine göre, Arizona eyaleti ocak ayında 50 bin 565 ile yasa dışı geçişlerin en yoğun görüldüğü bölge oldu.

Biden yönetimiyle sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Texas eyaletinde ise kaçak geçişler ocakta önceki aya göre yüzde 76 düşerek 16 bin 712'ye geriledi.

Aralık ayında yakalanan Venezuelalı kaçak göçmen sayısı ise 46 bin 920'den yüzde 91 düşüşle 4 bin 422'ye indi.

Kaynak: AA

Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısı yüzde 50 düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD-Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısı yüzde 50 düştü - Son Dakika
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