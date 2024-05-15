ABD, Nikaragua'da hükümet yetkililerine yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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ABD, Nikaragua'da hükümet yetkililerine yaptırım kararı aldı

ABD, Nikaragua\'da hükümet yetkililerine yaptırım kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetiminin halka yönelik baskılarının sürdüğü gerekçesiyle 250'den fazla hükümet yetkilisine yaptırım kararı aldı. Biden yönetimi, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ile Başkan Yardımcısı Rosairo Murillo yönetimindeki bazı yetkilileri hedef aldı. Nikaragua halkına yönelik baskılarını sürdüren Ortega hükümeti yetkilileri, ABD'ye yasa dışı göçmen geçişine zemin hazırladığı ve suç örgütlerine alan açtığı iddialarıyla yaptırım listesine eklendi. ABD Hazine Bakanlığı, Nikaragua'dan ABD'ye yasa dışı yollardan gelen kişilerle ilgili seyahat firmalarına uyarılar yaparken, Hazine Bakanlığı ayrıca Nikaragua'da faaliyet gösteren Rusya'ya ait askeri eğitim merkezini de yaptırım listesine aldı.

15.05.2024 22:27
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetiminin halka yönelik baskılarının sürdüğü gerekçesiyle 250'den fazla hükümet yetkilisine yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Biden yönetimi, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ile Başkan Yardımcısı Rosairo Murillo yönetimindeki bazı yetkilileri hedef aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua halkına yönelik baskılarını sürdürdüğü, ABD'ye yasa dışı göçmen geçişine zemin hazırladığı ve suç örgütlerine alan açtığı iddialarıyla 250'den fazla Ortega hükümeti yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının, Nikaragua'dan ABD'ye yasa dışı yollardan gelen kişilerle ilgili seyahat firmalarına uyarılar yaptığı ve söz konusu geçişlerin daha güçlü tedbirlerle denetleneceği kaydedildi.

Ayrıca Hazine Bakanlığı, Nikaragua'da faaliyet gösteren Rusya'ya ait askeri eğitim merkezini de yaptırım listesine aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Nikaragua'da hükümet yetkililerine yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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