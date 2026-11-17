ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra sorununa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik çabaları ele aldı.

Waltz, Fas'ın başkenti Rabat'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burita ile Batı Sahra meselesini görüştüklerini belirten Waltz, mevcut durumun kabul edilemez olduğuna işaret ederek, ülkesinin kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla tüm taraflarla ve gerektiğinde BM ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Waltz, "Başkan Donald Trump'ın liderliğindeki ABD, geri adım atmayacak ve Batı Sahra'da kalıcı bir barış sağlanana kadar çabalarını sürdürecektir." dedi.

Fas'ın "itidal ve ateşkesi koruma konusundaki kararlılığından" memnuniyet duyduklarını dile getiren Waltz, çatışmaların yeniden başlamasının bölünmeleri derinleştireceği ve bir nesli daha anlamsız bir çatışmaya mahkum edeceği uyarısında bulundu.

"Fas, özerklik girişimine bağlı kalmaya devam ediyor"

Fas Dışişleri Bakanı Burita da ülkesinin, Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik tek çerçeve olarak Fas egemenliği altındaki özerklik girişimine bağlı kaldığını ifade etti.

Batı Sahra'ya ilişkin mevcut tıkanıklığın iki farklı yaklaşımdan kaynaklandığını savunan Burita, taraflardan birinin sorunu çözmeyi amaçladığını, diğerinin ise mevcut durumu koruyarak süreci dondurmaya çalıştığını kaydetti.

Burita ayrıca, ülkesinin ateşkesi kabul ettiğini ve görev süresi dolan BM misyonunun düzenli ve barışçıl biçimde geri çekilmesini sağlamak için sorumlu bir devlet olarak hareket ettiğini sözlerine ekledi.

BM misyonunun tasfiye süreci

BM, Güvenlik Konseyinin (BMGK) görev süresini uzatmaması nedeniyle operasyonları duran Batı Sahra misyonunun, ekipman ve mülklerinin taşınmasını da kapsayan tasfiye işlemlerinin 1 Kasım itibarıyla başlatıldığını duyurmuştu.

BMGK, 31 Ekim'de ABD ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısını kabul etmemişti.

Rusya, BM Batı Sahra Referandum Misyonu'nun (MINURSO) görev süresinin adının değiştirilerek 31 Ekim 2027'ye kadar 1 yıl uzatılmasını öngören ABD tasarısını veto etmiş; Konsey, misyonun mevcut adıyla 1 yıl daha görev yapmasını içeren Rus tasarısını da reddetmişti.

Fas ile Polisario Cephesi arasındaki ateşkesi denetlemek ve bölgenin geleceğine ilişkin referandum düzenlenmesi çabalarına katkı sağlamak amacıyla 1991'de kurulan MINURSO, bu gelişmenin ardından idari ve lojistik faaliyetlerini sonlandırma sürecine girmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüne ilişkin görüşmelerden sonuç alınamadı.