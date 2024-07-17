ABD'nin Gazze'ye yardım yüzer iskelesi görevini tamamladı - Son Dakika
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ABD'nin Gazze'ye yardım yüzer iskelesi görevini tamamladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla ABD'nin Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin 'görevini tamamladığını' duyurdu. Yüzer iskele, Gazze'ye yüksek miktarda ve hızlı bir şekilde yardım ulaştırılması hedefini başarıyla gerçekleştirdi. İhtiyaç kalmayan yüzer iskele, artık ABD'ye geri getirilecek.

17.07.2024 22:37
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla ABD'nin Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin "görevini tamamladığını" duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Yardımcısı Koramiral Brad Cooper, yüzer iskele hakkında gazetecilere brifing verdi.

Cooper, yüzer iskelenin Gazze'ye "yüksek miktarda ve hızlı bir şekilde yardım ulaştırılması" yönündeki hedefini yakaladığını öne sürerek, "Yüzer iskelenin dahil olduğu misyon görevini tamamlandı." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bekleyen insani yardımların İsrail'in Aşdod Limanı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmaya devam edileceğini belirten Cooper, bu süreçte artık ihtiyaç kalmayan yüzer iskelenin tekrar ABD'ye getirileceğini söyledi.

Cooper, 17 Mayıs'ta ilk kurulumu yapılan yüzer iskelenin o günden bu yana denizde kötü hava şartları nedeniyle 20 gün kullanılabildiğini, bu süre zarfında 8 bin ton civarında insani yardımın Gazze'ye ulaştırıldığını dile getirdi.

ABD'nin sahaya asker koymadan "aktif bir savaş bölgesinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yardım operasyonu gerçekleştirdiğini" savunan Cooper, "Değerlendirmemiz, geçici iskelenin Gazze'ye çok yüksek miktarda yardım ulaştırılması yönünde istenilen etkiyi sağladığı yönündedir." diye konuştu.

Yüzer iskele "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son "Birliğin Durumu" konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu.

İsrail'in kara sınırından Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemesine çözüm olarak planlanan yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs'ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, "fiyasko" eleştirileri altında İsrail'de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran'da tekrar yerine kurulmuştu.

Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, ikinci kurulum için tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

Bu süre içinde yüzer iskele deniz şartları nedeniyle sık sık kullanılamaz hale gelmiş, yerinden çıkarılarak İsrail'in Aşdod Limanı'nda tutulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, bu ay Washington'da yapılan NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında Gazze kıyısına kurulan yüzer iskele projesiyle ilgili "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Gazze'ye yardım yüzer iskelesi görevini tamamladı - Son Dakika

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