ABD'nin Gizli Teknolojisi 'Hayalet Mırıltı' ile Pilot 65 Kilometreden Bulundu - Son Dakika
ABD'nin Gizli Teknolojisi 'Hayalet Mırıltı' ile Pilot 65 Kilometreden Bulundu

08.04.2026 14:30
New York Post'a göre, ABD'nin geliştirdiği 'Hayalet Mırıltı' adlı gizli teknoloji, kalp atışlarının elektromanyetik sinyallerini kullanarak uzun mesafeden tespit edebiliyor. Teknoloji, CIA ve Donald Trump tarafından operasyonlarda kullanılmakta.

New York Post'a konuşan kaynaklar, ABD'nin 'Hayalet Mırıltı' adlı gizli teknolojisinin, insan kalbinin yaydığı elektromanyetik sinyali uzun menzilli kuantum manyetometrisi kullanarak tespit ettiğini belirtti. Yapay zekâ destekli yazılım, bu sinyali arka plan gürültüsünden ayırarak hedefin yerini belirlemede yardımcı oldu. Kaynak, teknolojiyi 'stadyumda bir ses duymak gibi, ancak stadyum binlerce kilometre karelik bir çöl' benzetmesiyle açıkladı ve 'Doğru koşullar altında, kalbiniz atıyorsa, sizi bulacağız' dedi.

'Hayalet Mırıltı'nın sahada ilk kez kullanıldığı ve operasyonun Donald Trump ile CIA Direktörü John Ratcliffe tarafından Beyaz Saray'daki bir toplantıda işaret edildiği ifade edildi. Teknolojinin Lockheed Martin'in 'Skunk Works' birimi tarafından geliştirildiği öne sürülürken, şirket yorum yapmadı. 'Dude 44 Bravo' kod adlı ABD'li pilotun, F-15 uçağının düşmesinin ardından İran'da iki gün saklandığı ve düşük elektromanyetik parazitli ortamın sistem için ideal olduğu aktarıldı.

Operasyonun dönüm noktası, 'Hayalet Mırıltı'nın pilotu tespit etmesi oldu; pilotun sinyal göndermek için saklandığı yerden çıkması tespiti kolaylaştırdı. Trump, pilotun yaklaşık 65 kilometre uzaktan bulunduğunu söyledi, ancak mesafenin detayları netleşmedi. Trump, operasyonu 'samanlıkta iğne aramak' olarak nitelendirdi ve teknolojinin gizliliğini vurgulayarak şaka yaptı. Teknolojinin daha önce Black Hawk helikopterlerinde test edildiği ve gelecekte F-35 uçaklarına entegre edilebileceği kaydedildi, ancak uzmanlar sistemin her koşulda çalışmadığını ve yüksek işlem gücü gerektirdiğini belirtti. Kaynaklar, teknolojinin gizliliğinin korunmasının önemli olduğunu ve insanların bu mesafeden mümkün olduğunu bilmediğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
