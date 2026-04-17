ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Uluslararası Hukuka Aykırı
ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Uluslararası Hukuka Aykırı

17.04.2026 13:28
Rusya, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını hukuka aykırı ve gayrimeşru olarak nitelendirdi.

MOSKOVA, 17 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı ve gayrimeşru bir önlem olduğunu söyledi.

Zaharova perşembe günkü basın toplantısında, "Washington'ın uluslararası hukuk çerçevesine ilişkin bir başka keyfi yorumunu temsil eden bu uygulama, çatışmanın daha da tırmanmasına yol açıp doğal olarak buna bağlı ekonomik sonuçlara neden olmaktadır" dedi.

Sözcü, ABD ve İsrail'in herhangi bir tahrik olmaksızın İran'a düzenlediği saldırıların, Basra Körfezi bölgesindeki deniz taşımacılığını neredeyse durma noktasına getirdiğini, küresel enerji piyasalarını zedelediğini ve birçok ülkede tarım ve sanayiye zarar verdiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth perşembe günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde ABD ordusunun İran'ın "altyapısına, elektrik ve enerji tesislerine" saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'ın "ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkardığını" belirten Hegseth, İranlı liderlerin "akıllıca bir seçim yapmadıkları" sürece İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceğini ifade etti.

İran medyasına göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda İran genelinde 3.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

