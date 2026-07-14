ABD'nin İran'a Saldırısı Huzistan'a Uzandı

İran basını, ABD'nin Bender Abbas ve Buşehr'in ardından İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki Abadan ve Mahşehr kentlerine de saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin 13.25'te Abadan'da, 13.30'da da Mahşehr'de bulunan birer noktayı hedef aldığı aktarıldı.

İki patlama sesinin duyulduğu saldırılarla ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas ve Buşehr'de de saldırı sonrası patlama sesleri duyulduğu teyit edilmiş, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.