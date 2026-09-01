ABD'nin İran'daki saldırısında Hürmüzgan'da Sirik'e bağlı Kuheştek'te düğün töreni ve konut hedef alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran'daki saldırısında Hürmüzgan'da Sirik'e bağlı Kuheştek'te düğün töreni ve konut hedef alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesindeki Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldı. Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, bu saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi ve yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Ayrıca İran basını, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Çabahar kentinde de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldığını bildirdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Nefisi, ABD'nin, akşam saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki bazı noktalara yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Sirik ilçesindeki yerleşim bölgesine saldırarak Hürmüzgan eyaletinde bir kez daha "savaş suçu" işlediğini savunan Nefisi, saldırının Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentindeki bir konuta ve düğüne düzenlendiğini belirtti.

Nefisi, olayın hemen ardından yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan, İran basını, akşam saatlerinde ABD tarafından hedef alınan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde yine patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Asuliye, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savunma, Güncel, Sistan, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'daki saldırısında Hürmüzgan'da Sirik'e bağlı Kuheştek'te düğün töreni ve konut hedef alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 22:53:15. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin İran'daki saldırısında Hürmüzgan'da Sirik'e bağlı Kuheştek'te düğün töreni ve konut hedef alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement