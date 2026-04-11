ABD'nin İran İHA Kayıpları 24'e Ulaştı

11.04.2026 10:31
ABD ordusunun, nisan ayının başından bu yana İran'a yönelik saldırılarda 8 adet "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava aracını (İHA) kaybettiği ileri sürüldü.

CBS News kanalının haberine göre ABD'li yetkililer, 1 Nisan'dan bu yana İran'a yönelik saldırılarda 8 adet "MQ-9 Reaper" tipi İHA'nın daha kaybedildiğini ve savaş süresince "toplam kaybın 24'e ulaştığını" iddia etti.

İnsansız hava araçlarının kaybı yaklaşık 720 milyon dolarlık bir zarara tekabül ediyor. Modeline bağlı olarak tek bir Reaper tipi İHA'nın maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar veya daha fazla olabiliyor.

Bu hava araçları, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılıyor ancak aynı zamanda hassas vuruşlar da gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA

