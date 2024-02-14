Super Bowl Kutlamasında Silahlar Patladı, Yaralılar Var - Son Dakika
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Super Bowl Kutlamasında Silahlar Patladı, Yaralılar Var

Super Bowl Kutlamasında Silahlar Patladı, Yaralılar Var

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl kutlaması sırasında silahlar patladı. Kansas City polisi, binlerce kişinin toplandığı meydanda meydana gelen olayda yaralılar olduğunu bildirdi. Union Station'ın batı bölgesinde duyulan silah sesleri nedeniyle panik yaşandı ve kutlamaya katılanlar bölgeden uzaklaştı. Polis, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

14.02.2024 23:49  Güncelleme: 23:50
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ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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