ABD'nin kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı: Okullar tatil, ulaşım etkilendi - Son Dakika
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ABD'nin kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı: Okullar tatil, ulaşım etkilendi

ABD\'nin kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı: Okullar tatil, ulaşım etkilendi

ABD'nin kuzeydoğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle New York'ta ve komşu eyaletlerde okullar tatil edilirken, hava ve kara ulaşımı büyük ölçüde etkilendi. Karla birlikte su baskınlarına karşı önlemler alınırken, sürücülerden trafiğe çıkmamaları istendi. Şiddetli kar ve fırtına uyarısı yapılan bölgelerde kar kalınlığının 30 ila 38 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Elektrik kesintileri ve uçuş iptalleri de yaşanıyor.

13.02.2024 19:43  Güncelleme: 19:44
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NEW ABD'nin kuzeydoğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle New York'ta ve komşu eyaletlerde okullar tatil edilirken, hava ve kara ulaşımı büyük ölçüde etkilendi.

New York Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, karla birlikte, kıyı bölgelerinde olası su baskınlarına karşı halk uyarılırken, sürücülerden "zorunluluk dışında trafiğe çıkmamaları" istendi.

Ulusal Hava Durumu Servisinin internet sayfasında, iki yıldan beri ilk kez şiddetli kar ve fırtına uyarısı yapılan New York'un Metropolitan bölgesinin kuzey banliyölerinde ve Connecticut eyaletinin bir bölümünde, gün içinde kar kalınlığının 30 ila 38 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, New York, New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinin bazı kesimlerinde karın "görüş mesafesini önemli ölçüde azaltabileceği ve trafiği imkansız hale getirebileceği" uyarısında bulundu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle New York'un yanı sıra New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde de okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, bu sabah eyalet genelinde "250'den fazla araba kazasının rapor edildiğini" bildirdi.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesine göre, Pensilvanya'da 144 bine, New Jersey'de 13 bine yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, New York ve New Jersey'de yüzlerce uçuş iptal edildi.

Kaynak: AA

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