ABD\'nin kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı: Okullar tatil, ulaşım etkilendi

NEW ABD'nin kuzeydoğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle New York'ta ve komşu eyaletlerde okullar tatil edilirken, hava ve kara ulaşımı büyük ölçüde etkilendi.
New York Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, karla birlikte, kıyı bölgelerinde olası su baskınlarına karşı halk uyarılırken, sürücülerden "zorunluluk dışında trafiğe çıkmamaları" istendi.
Ulusal Hava Durumu Servisinin internet sayfasında, iki yıldan beri ilk kez şiddetli kar ve fırtına uyarısı yapılan New York'un Metropolitan bölgesinin kuzey banliyölerinde ve Connecticut eyaletinin bir bölümünde, gün içinde kar kalınlığının 30 ila 38 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, New York, New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinin bazı kesimlerinde karın "görüş mesafesini önemli ölçüde azaltabileceği ve trafiği imkansız hale getirebileceği" uyarısında bulundu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle New York'un yanı sıra New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde de okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
New Jersey Valisi Phil Murphy, bu sabah eyalet genelinde "250'den fazla araba kazasının rapor edildiğini" bildirdi.
Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesine göre, Pensilvanya'da 144 bine, New Jersey'de 13 bine yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, New York ve New Jersey'de yüzlerce uçuş iptal edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, "Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır." dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
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