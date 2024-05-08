ABD'nin Michigan eyaletindeki hortumda 50 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
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ABD'nin Michigan eyaletindeki hortumda 50 kişi mahsur kaldı

ABD\'nin Michigan eyaletindeki hortumda 50 kişi mahsur kaldı

Michigan eyaletinin Portage bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir lojistik şirketine ait kısmen çöken depoda 50 kişi mahsur kaldı. Hortumda çok sayıda ev hasar gördü ve binlerce hanenin elektriği kesildi. Kurtarma çalışmaları enkaz ve devrilen elektrik hatları nedeniyle sekteye uğradı.

08.05.2024 10:53  Güncelleme: 10:59
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ABD'nin Michigan eyaletindeki hortum nedeniyle bir lojistik şirketine ait kısmen çöken depoda 50 kişi mahsur kaldı.

BBC'nin haberine göre, Michigan eyaletinin Portage bölgesinde meydana gelen hortumda çok sayıda ev hasar gördü.

Olayda ölü ya da yaralı olmazken, bölgede binlerce hanenin elektriği kesildi.

Yetkililer, kısmen çöken depoda mahsur kalan 50 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını ancak çalışmaların enkaz ve devrilen elektrik hatları nedeniyle sekteye uğradığını bildirdi.

Öte yandan, deponun ait olduğu lojistik firması FedEx de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Aklımız Portage'daki hortumdan etkilenenlerle, tesisimizdeki hasardan kaynaklanan ağır bir yaralanma olmadığı için çok minnettarız." ifadesini kullandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Michigan eyaleti için en üst seviyede hortum uyarısı yayımlamıştı.

Kaynak: AA

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