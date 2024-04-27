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- ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletini hortum vurdu

NEBRASKA - ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletlerinde çok sayıda hortum çıktı.

ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletlerini hortum vurdu. Çoğu 485 bin nüfuslu Omaha kentinde olmak üzere Nebraska genelindeki yüzlerce evde hasar meydana geldi. Lancaster County'de içerisinde 70 kişinin bulunduğu bir iş yeri yıkıldı, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, herkesin tahliye edildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı. Hortumun etkisiyle park halindeki bazı araçlar devrildi. Yaklaşık 10 bin hane elektriksiz kaldı. Omaha Eppley Airfield Havalimanında da etkili olan hortum, uçuşları aksattı. Hortum Missouri Nehri'ni geçerek Iowa eyaletine ulaştı. Iowa Valisi Kim Reynolds, Pottawattamie County için acil durum ilan etti. Eyaletteki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin hortumların vurduğu bölgelerde temizleme çalışmaları sürüyor.