ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletini hortum vurdu - Son Dakika
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ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletini hortum vurdu

ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlar sonucunda çok sayıda ev hasar gördü, bir iş yeri yıkıldı ve 3 kişi yaralandı. Hortumlar nedeniyle yaklaşık 10 bin hane elektriksiz kaldı. Hortumlar ayrıca Omaha Eppley Airfield Havalimanı'nda uçuşları aksattı ve Missouri Nehri'ni geçerek Iowa eyaletine ulaştı. Iowa Valisi Kim Reynolds, Pottawattamie County için acil durum ilan etti. Temizleme çalışmaları ise hala devam ediyor.

27.04.2024 17:19
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- ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletini hortum vurdu

NEBRASKA - ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletlerinde çok sayıda hortum çıktı.

ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletlerini hortum vurdu. Çoğu 485 bin nüfuslu Omaha kentinde olmak üzere Nebraska genelindeki yüzlerce evde hasar meydana geldi. Lancaster County'de içerisinde 70 kişinin bulunduğu bir iş yeri yıkıldı, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, herkesin tahliye edildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı. Hortumun etkisiyle park halindeki bazı araçlar devrildi. Yaklaşık 10 bin hane elektriksiz kaldı. Omaha Eppley Airfield Havalimanında da etkili olan hortum, uçuşları aksattı. Hortum Missouri Nehri'ni geçerek Iowa eyaletine ulaştı. Iowa Valisi Kim Reynolds, Pottawattamie County için acil durum ilan etti. Eyaletteki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin hortumların vurduğu bölgelerde temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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