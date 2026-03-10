ABD'nin Nijerya'daki Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
ABD'nin Nijerya'daki Güvenlik Uyarısı

10.03.2026 13:43
ABD Büyükelçiliği, Nijerya'daki terör tehdidine karşı vatandaşlarını uyardı ve güvenlik önlemleri aldı.

ABD'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya'daki ABD hükümet tesisleri ve ABD bağlantılı okulları hedef alabilecek olası terör tehdidine karşı "güvenlik uyarısı" yayımladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Nijerya'da bulunan ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları istendi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına acil durumlar için cep telefonlarının şarjını dolu tutmaları ve kamu binalarına girdiklerinde acil çıkış noktalarını önceden belirlemeleri tavsiye edildi.

Buna karşın, Abuja'daki ABD Büyükelçiliği ile Lagos'taki ABD Başkonsolosluğunda, konsolosluk hizmetlerinin normal şekilde devam edeceği bildirildi.

ABD vatandaşlarına ayrıca Büyükelçiliğin resmi internet sitesindeki güncellemeleri düzenli olarak takip etmeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığının güvenlik tavsiyelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, seyahat edecek kişilere ise Bakanlığın internet sitesinde yer alan Nijerya ülke bilgisi sayfasını inceleyerek güvenlik koşullarına ilişkin bilgi almaları önerildi.

Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) destekçileri, İran'a destek amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde protestolar düzenliyor.

Kaynak: AA

Künye
10.03.2026 14:25:43.
ABD'nin Nijerya'daki Güvenlik Uyarısı
