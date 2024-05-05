ABD'nin Texas Eyaletinde Aşırı Yağışlar Sonucu Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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ABD'nin Texas Eyaletinde Aşırı Yağışlar Sonucu Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

ABD\'nin Texas Eyaletinde Aşırı Yağışlar Sonucu Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Houston civarında birçok kişi mahsur kalmış ve binlerce vatandaş tahliye edilmiştir. Houston'da 12 nehir göstergesi büyük sel aşamasına ulaşmıştır. Eyalette nisan başından beri şiddetli yağmurlar ve hava olayları yaşanmaktadır. Acil Yönetim Koordinatörü, bölgede beklenen ilave yağışlar nedeniyle daha fazla su taşmasının beklendiğini belirtmiştir. Birçok yolun sular altında kaldığı ve bazı köprülerin kullanılamaz hale geldiği bildirilmiştir. Tahliye edilen bölgede en az 1000 evin zorunlu tahliye alanı içinde olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştır.

05.05.2024 00:31
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NEW ABD'nin Texas eyaletinde aşırı yağışlardan dolayı taşan nehirler nedeniyle Houston civarında mahsur kalan birçok kişinin kurtarıldığı, binlerce vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

Eyaletin en büyük şehirlerinden Houston civarında 12 nehir göstergesinin büyük sel aşamasına ulaştığı kaydedildi.

Eyalette nisan başından beri şiddetli yağmurlar etkili olurken, Meksika Körfezi'nden gelen bir düzine kasırga ve dolu şeklindeki hava olaylarına da şahit olundu.

Eyalet Acil Yönetim Koordinatörü Emmitt Eldridge, CNN'e, Houston'ın kuzeyinde 200 evin zorunlu olarak tahliye edildiğini belirterek, sudan en az 58 kurtarma olayı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eldridge, "Bölgede beklenen ilave yağışlar nedeniyle çok daha fazla su taşmaları görmeyi bekliyoruz." dedi.

Yine Houston'ın kuzeybatısındaki Walker County bölgesinde, yaklaşık 43 ana yolun hala sular altında olduğuna, bazı köprülerin sel sularından oluşan hasar nedeniyle kullanılamadığına işaret edildi.

Houston'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki Polk County'de ise 700 evi sel sularının bastığı aktarılarak, yağmurların sel seviyesini yükseltmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.

Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede en az 1000 evin zorunlu tahliye alanı içinde bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Meksika Körfezi, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Texas Eyaletinde Aşırı Yağışlar Sonucu Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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