ABD'nin Texas Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Fırtına: 4 Ölü, 1 Milyondan Fazla Kişi Elektriksiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin Texas Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Fırtına: 4 Ölü, 1 Milyondan Fazla Kişi Elektriksiz

ABD\'nin Texas Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Fırtına: 4 Ölü, 1 Milyondan Fazla Kişi Elektriksiz

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Houston kentindeki yüksek binaların camları kırıldı, ağaçlar devrildi ve enerji nakil hatları zarar gördü. Houston Belediye Başkanı, fırtına nedeniyle 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Kent merkezinde kargaşa yaşanırken, okullar eğitime ara verdi ve sel tehlikesi endişesi duyuldu. Fırtınanın hızı, 2008'de büyük hasara yol açan Ike Kasırgası ile aynı seviyede olduğu belirtildi.

17.05.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD medyası, eyalete bağlı Houston kentindeki yüksek binaların camlarının kırıldığını, ağaçların devrildiğini ve enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, basın toplantısında yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sebebiyle en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "2 kişinin üzerine ağaç düştü. Bir kişi, vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Dördüncü kişinin ise ölüm nedeni belli değil." bilgisini paylaştı.

Kent merkezinde kargaşa yaşandığını anlatan Whitmire, bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu.

Houston'daki okulların bugün eğitime ara verdiği, sel tehlikesinden endişe edildiği bildirildi.

Bu arada, saatte 160 kilometre hızla esen fırtınanın süratinin, 2008'de 650 binden fazla evin hasar gördüğü "Ike Kasırgası" ile aynı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Fırtına, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Texas Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Fırtına: 4 Ölü, 1 Milyondan Fazla Kişi Elektriksiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:12:50. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Texas Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Fırtına: 4 Ölü, 1 Milyondan Fazla Kişi Elektriksiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement