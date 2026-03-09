ABD'nin Tomahawk Füzesi İran'da Okula Saldırdı - Son Dakika
ABD'nin Tomahawk Füzesi İran'da Okula Saldırdı

09.03.2026 09:51
ABD'nin Tomahawk füzesi, İran'da ilkokulun yanındaki deniz üssünü vurdu. 165 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ait "Tomahawk" füzesinin, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde saldırı düzenlenen ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurduğu video ortaya çıktı.

The New York Times (NYT) gazetesinin, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na gerçekleştirilen saldırı ele alındı.

Buna göre, Mehr Haber Ajansının yayımladığı, NYT tarafından doğrulanan videoda saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokul da ağır hasar gördü.

Videoda füzenin deniz üssünde tıbbi klinik olarak tanımlanan binaya isabet ettiği, patlamanın ardından yoğun duman ve enkazın yükseldiği görüldü.

Kameranın açısı ile ilkokulun bulunduğu bölgede yükselen yoğun duman ve toz bulutu, okulun üsse yönelik saldırıdan kısa süre önce vurulmuş olabileceğine işaret etti.

Saldırıya ilişkin oluşturulan zaman çizelgesine göre ilkokul, deniz üssüyle eş zamanlı ya da kısa süre arayla hedef alındı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 165'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

