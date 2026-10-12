ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımlarını kınayan Barrot, engelleme mevzuatına hazırız dedi - Son Dakika
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ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımlarını kınayan Barrot, engelleme mevzuatına hazırız dedi

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Lüksemburg'da ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararlarını kınadı. Yaptırımların 6 ay içinde yürürlüğe girebileceğini belirten Barrot, ABD ile AB arasında diyalog istedi; aksi halde Engelleme Mevzuatı'nı devreye sokmaya hazır olduklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırım kararlarını kınadığını bildirdi.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklama yapan Barrot, "ABD'nin, UCM'ye yönelik yaptırım uygulama kararlarını kesin dille kınıyorum." dedi.

Barrot, bu yaptırımların 6 ay içinde yürürlüğe girebileceğini belirterek, bu kararlardan vazgeçilmesi için ABD ve AB arasında diyalog başlatılmasını istedi.

"Aksi takdirde, Engelleme Mevzuatı'nı devreye sokmaya hazırız." ifadesini kullanan Barrot, AB'nin bu mevzuatının firmaları ve kurumları yabancı yaptırımlara karşı korumayı sağladığını kaydetti.

Barrot, uluslararası hukukun bir sütununu oluşturan UCM'nin düzgün işlemesi gerektiğini vurguladı.

"Gölge filoya baskı kurmayı sürdüreceğiz"

Toplantı kapsamında Rusya'nın savaşta kullanılan askeri ve sanayi kapasitesinden sorumlu kuruluş ve kişilere yönelik şu ana kadarki en büyük yaptırım paketi kararını alacaklarını belirten Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephede görev alan eski Rus askerlerinin AB topraklarına girmesini yasaklayacaklarını duyurdu.

Barrot, "Tüm bu adımlar, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in sömürgeci ve emperyalist savaşının faturasını ağırlaştırmaya katkı sağlıyor." diyerek, bu savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Gelecek haftalarda AB'nin Rusya'ya karşı 22. yaptırım paketinin hazırlanmasını destekleyeceklerini kaydeden Barrot, "Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı gemilerden oluşan gölge filoya baskı kurmayı sürdüreceğiz." dedi.

Barrot, sonbaharda Paris'te bu filoya ilişkin uluslararası konferans düzenleyeceklerini söyleyerek, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Karadeniz'deki saldırıların geçici olarak durdurulmasını desteklediğini ifade etti.

"Misyon, sahada görevlendirilmeye hazır"

Filistin'deki genel seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesini üzüntüyle karşıladığını belirten Barrot, bu seçimlerin bir an önce düzenlenmesi beklentisini dile getirdi.

Barrot, bu seçimlerin düzenlenmesinin önündeki engellerin incelenmesi için AB'ye misyon görevlendirmesi talebinde bulunduğunu kaydederek, "(Misyon) Sahada görevlendirilmeye hazır." dedi.

Filistin'in kurumlarını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Barrot, bunun için seçimlerin de düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Barrot, Lübnan ordusuna destek için AB'nin bir misyon planlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu misyonun en az 3 yıl boyunca Lübnan'ın sınırlarını güçlendirmek, deniz güvenliğini sağlamak, insansız hava araçlarıyla mücadele etmek, Lübnan polisine destek vermek gibi görevleri üstleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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