ABD'nin Yemen'e Hava Saldırısı: 53 Ölü

SANA, 17 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya gece boyunca düzenlediği hava saldırılarının ardından bir sokakta kırılan camları temizleyen bölge sakinleri, 16 Mart 2025.

Pazar günü Husi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Husi mevzilerine gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişi hayatını kaybederken, 98 kişi de yaralandı.

ABD'nin Yemen genelindeki hava saldırılarının devam etmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)