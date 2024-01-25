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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü İHA saldırısı düşürüldü - Son Dakika
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü İHA saldırısı düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne yapılan bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısı düşürüldü. İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı 'Irak İslami Direniş' adlı grup, ABD ve koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılar düzenliyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü İHA saldırısı düşürüldü
25.01.2024 - 22:03,  Güncelleme: 22:03
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Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan ve yasa dışı milisler tarafından gerçekleştirilen bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 21.07'de düşürüldüğü ifade edildi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, " Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarında bulunduğunu duyuruyor.

Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak gece saatlerinde Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü İHA saldırısı düşürüldü - Son Dakika
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