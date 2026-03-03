ABD Ordusunda Füze Stoku Azalıyor - Son Dakika
ABD Ordusunda Füze Stoku Azalıyor

03.03.2026 13:19
ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarda kritik füze stoklarının azaldığı iddia edildi.

ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırıları devam ederken bazı kritik füze stoklarında azalma yaşadığı öne sürüldü.

CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle Tomahawk kara saldırı füzeleri ile Standard Missile-3 (SM-3) tipi füzelerinin stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

İlk saldırı dalgasının İran'ın savunma kapasitesini zayıflatmada başarılı olduğunu savunan yetkili, sonraki aşamada İran'ın füze üretim tesisleri, insansız hava araçları (İHA) ve donanmasının hedef alınmasının planlandığını belirtti.

Yetkili ayrıca, gelecek birkaç gün içinde İran'ı hedef alan saldırıların "önemli ölçüde artmasının" beklendiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da dün CNN kanalına verdiği demeçte, "(İran'a) Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor." demişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

