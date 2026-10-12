ABD Riyad Büyükelçiliği havalimanlarına yönelik İHA veya füze saldırılarına karşı uyardı - Son Dakika
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ABD Riyad Büyükelçiliği havalimanlarına yönelik İHA veya füze saldırılarına karşı uyardı

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ABD Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'a yönelik olası İHA veya füze saldırıları nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısını yineledi. Açıklamada Riyad ve Dammam'daki havalimanlarının hedef alındığı, uçuş iptalleri ve hava sahası kapanmaları yaşanabileceği belirtildi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı (İHA) veya füze saldırıları nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısını yineledi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilerek, olası uçuş iptalleri ve hava sahası kapanmalarına karşı uyarılarda bulunuldu.

Suudi Arabistan'da görev yapan ABD hükümeti personelinin Riyad, Cidde ve Dammam'daki havalimanlarını kullanabilmek için özel izin almak zorunda olduğu belirtildi.

ABD vatandaşlarına Suudi Arabistan'daki tüm büyük havalimanlarını kullanırken azami dikkat göstermeleri çağrısı yapılan açıklamada, uçuş iptalleri, hava sahasının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Yolcuların uçuş durumlarını doğrudan hava yolu şirketlerinden ve havalimanlarından teyit etmeleri istenirken, hava ulaşımına alternatif olarak özel araç, tren ve otobüs seçeneklerinin değerlendirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik riskleri nedeniyle ABD hükümeti personelinin Yemen sınırının yaklaşık 32 kilometre yakınındaki bölgelere seyahat etmesinin yasak olduğu, Cizan, Asir ve Necran bölgeleri ile Katif, Yenbu ve Taif kentlerine seyahatlerinin ise özel izne tabi tutulduğu aktarıldı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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