ABD Savunma Bakanı İptal Edilen İhaleleri Açıkladı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı İptal Edilen İhaleleri Açıkladı

Savunma Bakanı Hegseth, 580 milyon dolarlık sözleşme ve hibeyi iptal eden genelge imzaladı.

21.03.2025 04:16
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NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "israf harcamaları" gerekçesiyle bakanlığın 580 milyon dolar tutarında sözleşme ve hibeleri iptal eden yeni bir genelge imzaladı.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinden Hegseth'in imzaladığı genelge paylaşıldı.

Genelgeyi X sosyal medya hesabından yayınladığı videoda imzalayan Hegseth, "Bugün, başkanın (Donald Turmp) veya bu bakanlığın öncelikleriyle uyuşmayan 580 milyon doları aşan Savunma Bakanlığı sözleşmelerinin ve hibelerinin feshedilmesini emreden bir genelge imzalıyorum." dedi.

Hegseth, söz konusu sözleşme ve hibelerin ABD'li vergi mükelleflerinin paralarının iyi kullanımını yansıtmadığını belirterek, "Bu paraları siz fonluyorsunuz ve bunların iyi şekilde harcanması ve şeffaflığı konusunda size karşı sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

İptal edilen sözleşmeler arasında 1 yıllığına 36 milyon dolar tutması gereken bir yazılım programını örnek gösteren Hegseth, bunun 8 yıla yayıldığını ve 280 milyon dolara mal olduğunu aktardı.

Hegseth, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile birlikte çalışarak bakanlığındaki israf harcamalarını kesmeye devam edeceklerini belirtti.

Genelgede iptal edilen ödemeler arasında Pentagon'daki çeşitlilik, eşitlik ve katılım konusundaki araştırmalar ve sosyal program hibeleri ile kurum dışından sağlanan danışmanlık gibi hizmetler de yer alıyor.

Kaynak: AA

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