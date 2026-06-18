ABD Savunma Bakanı'ndan Avrupa'ya Eleştiriler - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı'ndan Avrupa'ya Eleştiriler

18.06.2026 13:52
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Pete Hegseth, Avrupa'nın güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth,Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Avrupalı müttefiklerini eleştirerek "Avrupa'daki Amerikan askerleri için 6 aylık bir inceleme başlattıklarını" duyurdu. Hegseth, "Avrupa, kendi güvenliğinin birincil sorumluluğunu üstlenmeli" dedi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Avrupalı müttefiklerine yönelik eleştirilerde bulunarak, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığına ilişkin 6 aylık bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Hegseth, müttefiklerin savunma harcamalarını yetersiz bulduğunu ve üs kullanımı konusunda kısıtlamalar getiren Avrupalı devletlerin Amerikan askerlerini riske attığını savunarak, İttifak'ın hızla "Avrupa liderliğinde" bir yapıya (NATO 3.0) dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Hegseth, başlatılan Pentagon incelemesinin amacını ve gerekçesine ilişkin, "Bu gerçek bir inceleme olacak. NATO'nun hızla ve geri dönülemez biçimde Avrupa'nın liderlik ettiği, Avrupa'nın Avrupa savunmasının birincil sorumluluğunu üstlendiği bir yapıya doğru ilerlemesini sağlamak için tasarlandı. İncelemenin sonucu, Avrupalıların kendi güvenlik sorumluluğunu ne kadar hızlı üstleneceklerine bağlı olacak" dedi.

"AVRUPALI MÜTTEFİKLERİN İRAN'A OPERASYONLARDA ABD'YE ÜS VE HAVA SAHASI ERİŞİMİ VERMEMESİ UTANÇ VERİCİ"

Hegseth ayrıca, Avrupalı müttefiklerin İran'a yönelik operasyonlarda Amerikan güçlerine üs ve hava sahası erişimi vermemesini "utanç verici" olarak nitelendirerek, "Bu müttefikler erişimi engelleyerek ABD'nin çocuklarını risk altına atıyorlar. Bu, hiçbir zaman sorgulanmaması gereken bir üs kullanımı ve uçuş izni meselesidir" dedi.

Hegseth, Avrupa'nın askeri harcamalar yerine göç, iklim ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına odaklandığını ileri sürerek, "Tanklar, savaş uçakları ve hava savunmaları yerine odak toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği oldu. Savunma bütçeleri çöktü, Avrupa'nın medeniyetine olan inancı zayıfladı" dedi. Ancak küresel savunma verileri ve üst düzey yetkililerin açıklamaları Hegseth'in bu iddialarını tamamen çürüttü.

ABD'DEN 5'İNCİ MADDE KATKILARINA KISITLAMA: "NATO 3.0" DÖNEMİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İttifak'ı "NATO 3.0" adıyla yeniden yapılandırmak istediğini belirten Hegseth'in bu çıkışı, ABD'nin stratejik askeri geri çekilme sinyallerinin ardından geldi. ABD'nin 3 Haziran'da müttefiklerine ilettiği karara göre; olası bir kriz anında (5'inci madde tetiklendiğinde) artık uçak gemisi, destek gemileri, havada yakıt ikmal uçakları ve savaş uçakları gibi kritik unsurlar sağlanmayacak.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetiminin bu kararı, küresel askeri kaynaklarını Çin ile olası bir çatışma ihtimaline karşı Hint-Pasifik bölgesine kaydırma stratejisinden kaynaklanıyor. Avrupa müttefikleri ve Kanada ise ABD'nin açtığı bu operasyonel boşlukları kapatmak için şimdiden acil yedek planlar üzerinde çalışmaya başladı.

19 YIL SONRA GELEN KRİTİK NÜKLEER DEKLARASYON

ABD, konvansiyonel güç desteğini azaltsa da Avrupa'daki nükleer şemsiyesini çekmeyeceğini bildirdi. Bu stratejik dengeyi vurgulamak adına NATO Nükleer Planlama Grubu, 19 yıl aradan sonra ilk kez resmi bir ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "İttifakın stratejik nükleer güçleri, müttefik güvenliğinin en üst garantisi olmaya devam etmekte ve NATO'nun genişletilmiş caydırıcılık yapısının temelini oluşturmaktadır. Nükleer caydırıcılık misyonunun modernize edilmesi, planlama kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik çıkarlarına uyum sağlanması konusunda mutabık kalınmıştır" denildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın savunma harcamalarını rekor düzeyde (yüzde 20) artırdığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı'ndan Avrupa'ya Eleştiriler - Son Dakika

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