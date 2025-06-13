ABD Savunma Bakanı'ndan Panama ve Grönland Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ve Grönland'ın "zorla alınmasına" yönelik planların olup olmadığına ilişkin soruya, "Savunma Bakanlığı olarak görevimiz her türlü olasılığa karşı planlı olmak." diye cevap verdi.

Hegseth, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumda Kongre üyelerinin sorularını cevapladı.

Temsilciler Meclisi üyesi Adam Smith'in, Savunma Bakanlığının Panama ve Grönland'ı "zorla ele geçirmeye" yönelik planları olup olmadığı sorusuna Hegseth, önce bu iki "kilit" bölgeye odaklandıklarını ifade etti.

Hegseth, Çin'in Panama Kanalı üzerinde etki sahibi olduğunu belirterek, "Çin konusunda endişelerimiz var." dedi.

Smith'in Panama ve Grönland hakkındaki soruyu tekrar sorması üzerine ise Hegseth, "Savunma Bakanlığı olarak görevimiz her türlü olasılığa karşı planlı olmak." yanıtını verdi.

Öte yandan Hegseth, ABD ordusunun Yemen'e saldırılarına ilişkin hassas bilgileri bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı iddiasıyla ilgili soruları ise "devam eden bir operasyona ilişkin gizli bilgileri kamuya açık bir forumda paylaşamayacağını" belirterek cevaplamayı reddetti.

Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na sahip olma arzusu

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söyleyerek, burada Çin ve Rus gemilerinin varlığından rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

Trump, "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da ısrarcılığını sürdürerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." demişti.

Hegseth, Signal iddialarını reddetmişti

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Hegseth ise Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı, aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.