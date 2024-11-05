ABD Seçimleri İçin Geri Sayım Tamamlandı

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Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, ABD'de bugün yapılacak kritik başkanlık ve Kongre seçimlerine ilişkin tüm gelişmeleri yerinden anında abonelerine ulaştıracak.

ABD'de yeni başkanı ve Kongre'deki yeni üyeleri belirleyecek olan seçimler için geri sayım sona ererken, Amerikan halkı bugün sandık başına gidiyor.

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimlerinde, milyonlarca Amerikalı siyasi tercihlerini yapacak.

AA muhabirleri ve fotomuhabirleri, 60. başkanın seçileceği bu tarihi seçimleri Washington DC, New York, Chicago ve Michigan'da yerinde takip edecek ve sahadaki tüm gelişmeleri anlık olarak haber, fotoğraf, video, canlı bağlantı ve anonslarla abonelerine ulaştıracak.

ABD'de 1848 yılından bu yana geleneksel olarak başkanlık ve Kongre seçimlerini takip eden ve resmi olmayan sonuçları ilan eden Associated Press (AP), bu konuda Amerikan medyasının en önemli kaynağı konumunda.

Amerikan başkanlık ve Kongre seçim sonuçlarını AP'nin paylaştığı veriler üzerinden aktaracak olan AA, aynı zamanda anlaşılır ve açıklayıcı grafiklerle de seçim sonuçlarının tüm detaylarını aboneleriyle paylaşacak.