ABD Seçimleri İçin Geri Sayım Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Seçimleri İçin Geri Sayım Tamamlandı

AA, ABD başkanlık ve Kongre seçimlerini yerinden takip ederek gelişmeleri anında abonelerine ulaştıracak.

05.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, ABD'de bugün yapılacak kritik başkanlık ve Kongre seçimlerine ilişkin tüm gelişmeleri yerinden anında abonelerine ulaştıracak.

ABD'de yeni başkanı ve Kongre'deki yeni üyeleri belirleyecek olan seçimler için geri sayım sona ererken, Amerikan halkı bugün sandık başına gidiyor.

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimlerinde, milyonlarca Amerikalı siyasi tercihlerini yapacak.

AA muhabirleri ve fotomuhabirleri, 60. başkanın seçileceği bu tarihi seçimleri Washington DC, New York, Chicago ve Michigan'da yerinde takip edecek ve sahadaki tüm gelişmeleri anlık olarak haber, fotoğraf, video, canlı bağlantı ve anonslarla abonelerine ulaştıracak.

ABD'de 1848 yılından bu yana geleneksel olarak başkanlık ve Kongre seçimlerini takip eden ve resmi olmayan sonuçları ilan eden Associated Press (AP), bu konuda Amerikan medyasının en önemli kaynağı konumunda.

Amerikan başkanlık ve Kongre seçim sonuçlarını AP'nin paylaştığı veriler üzerinden aktaracak olan AA, aynı zamanda anlaşılır ve açıklayıcı grafiklerle de seçim sonuçlarının tüm detaylarını aboneleriyle paylaşacak.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Seçimleri İçin Geri Sayım Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Seçimleri İçin Geri Sayım Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.