ABD Seçimlerinde Katılım Tarihi

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ABD'li seçmenler başkanlık seçimlerine en yüksek katılımı 2020'deki Kovid-19 salgını döneminde gösterirken, en düşük katılımlı başkanlık seçimlerinden biri de İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yüzde 51 ile 1948'de kayıtlara geçti.

ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, demokrasinin işleyişindeki en önemli noktalardan biri olan seçimlere katılım oranının yıllar içinde çizdiği değişken tablo akıllara geldi.

ABD'de düşük katılımlı seçimler dönemlerinde ülkenin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik durumdan başkanlığa aday olan isimlere kadar çok sayıda faktörün seçmenin sandığa gidişini etkilediği görülüyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası katılım düzeyleri

California Santa Barbara Üniversitesi tarafından desteklenen ABD Başkanlık Projesi istatistikleri verilerine göre,

ABD başkanlık seçimleri tarihinde kaydedilen en düşük katılım oranı, yaklaşık yüzde 49 oy oranı ile 1924 seçimlerinde kaydedildi. 1945'te sona eren İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde en az oy kullanılan seçimler, yüzde 51 katılım oranıyla yaklaşık 48 milyon seçmenin oy kullandığı 1948 seçimleri oldu.

Harry S. Truman, 1948'de yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıktı.

1950 ve 1960 dönemlerinde düzenlenen ABD başkanlık seçimlerine katılım, ülkedeki genel ortalamaya kıyasla biraz daha yüksek oranlarda seyretti.

Dwight D. Eisenhower'in başkan seçildiği 1952 seçimlerinde sandığa giden seçmen sayısı yaklaşık 61 milyonu bulurken, katılım oranı yaklaşık yüzde 61 oldu.

Ülkede başkan seçilen en genç kişi olma özelliğini taşıyan John F. Kennedy'nin sandıktan birinci çıktığı ve yaklaşık 68 milyon seçmenin oy kullandığı 1960 seçimlerindeki katılım oranı yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.

-1970'ler

ABD'nin de tarafları arasında yer aldığı, 1955-1975 yıllarında süren Vietnam Savaşı'nın sonlarına doğru yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanan kişi sayısında düşüş gözlemlendi.

Yaklaşık 73 milyon seçmenin oy kullandığı 1968 seçimlerine katılım oranı yaklaşık yüzde 61 olurken, 1972'de düzenlenen bir sonraki seçimlerde sandığa giden seçmen sayısı 77 milyon, seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 55 olarak kayıtlara geçti.

-1980-1990'lar

Başkanlık seçimlerine katılım oranı, 1980'lerin başında başlayıp 2000'lerin ortasına kadar devam eden süreçte de düşüşteydi.

1980'de başkan seçilen Ronald Reagan, 1984 seçimlerinde de aday olarak sandıktan tekrar birinci çıktı. Yaklaşık 92 milyon seçmenin oy verdiği 1984 seçimlerine katılım oranı yaklaşık yüzde 55 oldu.

Yaklaşık yüzde 53 seçmen katılımıyla 1988 seçimlerinde başkan seçilen George W. Bush, tekrar aday olduğu 1992 seçimlerinde rakibi Bill Clinton'a yenildi.

Clinton'ın galip çıktığı bu seçimlerde 104 milyondan fazla kişi sandığa giderken, katılım oranı yaklaşık yüzde 58 oldu.

2000'ler

Yaklaşık 105 milyon seçmenin oy verdiği ve katılım oranının yaklaşık yüzde 54 olduğu 2000 seçimlerinde tekrar başkan seçilen Bush, 55 milyonun oy kullandığı 2004 seçimlerinden de birinci çıktı. Bush, 2009'a kadar ABD'nin 43. başkanı olarak görev yaptı.

2008'de yapılan başkanlık seçimlerine katılım oranı yüzde 61 oldu. Yaklaşık 131 milyon kişinin katılım gösterdiği seçimlerde Barack Obama başkan seçildi. Bu seçime katılım oranında görülen artış dikkati çekti.

2010'lar

Obama'nın yeniden başkan seçildiği 2012 seçimlerinde 129 milyon civarında seçmen sandık başına gitti, yaklaşık yüzde 58'lik katılım oranı görüldü.

Katılım oranının yaklaşık yüzde 59 olduğu 2016 başkanlık seçimlerinde 136 milyonu aşkın kişi oy verdi.

Bu seçimlerde Donald Trump, 1993-2001 tarihlerinde eşi Bill Clinton'ın başkanlığı sırasında başkan eşi olan rakibi Hillary Clinton'a karşı kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu.

En yüksek katılım oranı 2020'de

ABD'de 2020'de yapılan başkanlık seçimleri, 1900'den itibaren en yüksek katılım oranına sahip oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez birçok eyalette posta veya sandığa elden bırakma yoluyla oylamaya izin verildi. 244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020'de 160 milyona yakın seçmen oy kullandı.

Joe Biden'ın, rakibi Trump'a karşı kazanarak başkan seçildiği 2020 seçimlerine katılım oranı yaklaşık yüzde 66 olarak kayıtlara geçti.

2024 başkanlık seçimleri

Cumhuriyetçi partinin adayı Trump ile Demokrat partinin adayı Kamala Harris, 5 Kasım'da ABD'de yapılacak 60. başkanlık seçimlerinden birinci çıkmak için yarışıyor.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın 3 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla vatandaş erken oy kullandı.

Seçmenlerden yaklaşık 34 milyonunun oylarını posta yoluyla kullandığı kaydedildi.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasının ardından sayılacak.