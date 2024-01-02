ABD\'de Demokrat belediyeler düzensiz göçmen taşıyan otobüs firmalarına yaptırım uygulayacak

NEW ABD'de New York, Denver ve Chicago şehirlerinin Demokrat yönetimleri, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs firmalarına ve operatörlerine karşı yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, New York, Denver ve Chicago'nun demokrat belediye başkanları, Meksika sınırından geçen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs firmalarına ve sürücülerine para ve hapis cezası gibi yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ve Denver Belediye Başkanı Mike Johnston, düzensiz göçmen taşıyan otobüs firmalarına yaptırım uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Göçmen karşıtı Cumhuriyetçi Teksas ve Louisiana Valileri, Nisan 2022'den bu yana 90 binden fazla düzensiz göçmeni Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia ve Denver gibi Demokratlar tarafından yönetilen şehirlere otobüslerle göndermişti.

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen duruşma tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas, Florida ve Louisiana gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle, düzensiz göçmenlerin bir kısmını, New York, Massachusetts ve Illinois gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri ve Senatörler Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin ülke güvenliğini tehdit ettiği ve bu konuda daha fazla kısıtlamaya gidilmesi gerektiği iddiasıyla ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetinin sınır politikalarını eleştiriyor.