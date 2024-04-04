ABD Senatörü Chris Coons, İsrail'e askeri yardımın şartlı olmasına onay vereceğini açıkladı

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ABD Senatosundaki önemli isimlerden ve İsrail'e verdiği destekle bilinen Demokrat Senatör Chris Coons, İsrail'in sivilleri korumadan Refah'a kara operasyonu başlatması durumunda bu ülkeye askeri desteğin (durdurulması dahil) şartlı olmasına yönelik alınabilecek kararlara onay vereceğini açıkladı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Coons, CNN kanalına verdiği mülakatta, İsrail'e silah yardımları konusundaki tutumunu açıkladı.

İsrail'i her zaman en güçlü şekilde desteklediğini hatırlatan Senatör Coons, artık silah yardımlarının askıya alınması da dahil tüm konuların değerlendirileceği noktaya geldiklerini söyledi.

İsrail'e bugüne kadar koşulsuz destek veren Kongre'deki önemli isimlerden biri olan Coons, "Eğer (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, sivillere ve insani yardımlara yönelik koruma olmadan, İsrail ordusuna kapsamlı şekilde Refah'a girme emri verirse İsrail'e askeri yardımın (askıya alınması dahil) şartlı olması için oy veririm. Bunu daha önce hiç söylemedim. Daha önce hiç bu noktaya gelmedi." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun taktikleri İsrail'in ve ABD'nin çıkarlarına uymuyor

Kısa süre önce İsrail'e 3,3 milyar dolarlık askeri destek konusundaki tasarıya onay verdiklerini aktaran Coons, "Mevcut Başbakan'ın kullandığı taktikler, İsrail'in ve ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmuyor." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardımların girişini mümkün kılabileceğini kaydeden ABD'li senatör, Gazze'nin kuzeyinde açlığın yaşandığını ve İsrail'in bu bölgeye daha fazla insani yardımın girmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

ABD yönetimi veya Kongre'nin İsrail'e askeri yardımları şarta bağlaması durumunda bu ülkeye silah gönderiminin bir süre askıya alınabileceği, silah satış ve sevkiyatının yavaşlatılabileceği ve bazı spesifik silahların gönderilmeyebileceği belirtiliyor.

Bernie Sanders gibi bazı isimler ABD'nin İsrail'e silah yardımını derhal durdurması için çağrı yapsa da bugüne kadar ABD yönetimi ve Kongresi "İsrail'e koşulsuz askeri yardımlara" devam etti.