ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, Netanyahu'nun İsrail'i kötü yönettiğini söyledi

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." dedi.
Senato'da konuşma yapan Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu ve savaş kabinesine yüklenerek yeni seçimler için çağrıda bulundu.
ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtti.
Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve savaş kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurguladı.
"Netanyahu yolunu kaybetti"
ABD'li Senatör, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuştu.
"Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum" diyen Schumer, İsrail'in şu anki sıkışmışlıktan ancak böyle kurtulabileceğini savundu.
"İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz"
Schumer, Netanyahu'nun yargı reformu konusunda da başarısız olduğunu kaydederek, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz. Hayatı boyunca İsrail'e destek veren biri olarak söylüyorum ki Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarını artık karşılamıyor." dedi.
Gazze'deki saldırılarla birlikte dünyanın konuya bakışının ciddi şekilde değiştiğini belirten Schumer, İsrail halkının da "geçmişte sıkışıp kalan" Netanyahu hükümetinin eylemleri sebebiyle "boğulduğunu" ifade etti.
Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesinin büyük bir hata olduğunun altını çizen Schumer, Gazze'de bir ateşkes sağlanması için müzakerecilere çağrıda bulunarak bir an önce rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.
Schumer, Gazze'de geçici ateşkesi desteklediğini, iki devletli çözümün önünde 4 engelin olduğunu ve bu engellerin Netanyahu, Mahmud Abbas, Hamas ile ona destek veren Filistinliler ve aşırı sağcı İsrailliler olduğunu savundu.
Son Dakika › Güncel › ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, Netanyahu'nun İsrail'i kötü yönettiğini söyledi - Son Dakika
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 200 lira ile 12 bin Suriye lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, ramazan ayının bütün ezilenlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını dilediğini belirtti. Ayrıca Erbakan, partisinin hızla büyüdüğünü ve milletin Yeniden Refah Partisi'ne akın ettiğini söyledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok, esnaf ve sanatkarları tebrik ederek, sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti ve çözüm önerilerini paylaştı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok için oy isteyerek, Ankara'da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini ifade etti. İftar programına birçok siyasi isim de katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Mutlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin vatandaşlara, 'Sizler inşallah evlerinize oturuncaya, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunun sözünü veriyoruz.' dedi. Özhaseki, Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yapımı süren kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret ederek, 464 konut, 7 iş yeri ve bir caminin yer aldığı projeye ilişkin bilgi aldı.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Superpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlara 9 ülke 48 kulüpten 389 sporcu katılacak.
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadınlar, katıldıkları fuarda ürettikleri ürünleri sergiledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sergiyi ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği AKUT, 28. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. AKUT'un seçilmiş ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy, Anıtkabir'de Ata'nın manevi huzuruna çıktı ve mozoleye çelenk bıraktı. AKUT, kuruluşunun 28. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek, Türkiye'nin dört bir yanından ihtiyaç duyanlara yardım etmek amacıyla aralıksız çalışan gönüllülerin bağlılığını gösterdi.
Birlik ve Dayanışma Sendikası, kuruluşunun 10. yıldönümü ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak, mozoleye çelenk bıraktı. Sendika Başkanı Derya Mengücük, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirerek, sağlık sisteminin ticari ve siyasi kaygıları önceleyen, çalışanını korumayan, toplum sağlığını önemsemeyen yöntemlerle sağlığın olamayacağını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?