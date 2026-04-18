ABD Sudan'a Yaptırım Uyguladı

ABD, Sudan'daki "çatışmaları körükleyen" 5 kişi ve kuruma yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'da ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 3 yıldır sürdüğüne işaret edildi.
Bu kapsamda "çatışmaları körükleyen" 5 kişi ve kuruma yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, taraflar, hiçbir ön koşul olmaksızın 3 aylık ateşkesi kabul etmeye ve dış aktörler, taraflara sağladıkları mali ve askeri desteği durdurmaya çağrıldı.
Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
