ABD, Suriye'deki Vatandaşlarını Uyardı

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki vatandaşlarına "mümkünse" ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, Suriye'de güvenlik durumunun, silahlı çatışmalar ve terörizm nedeniyle istikrarsız ve öngörülemez olmaya devam ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bulunan ABD vatandaşlarına ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle "mümkünse" Suriye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de güvenlik durumu, silahlı çatışmalar ve terörizm nedeniyle istikrarsız ve öngörülemez olmaya devam ediyor. ABD vatandaşlarının mümkünse Suriye'den ayrılmaları tavsiye ediliyor. Ayrılamayan vatandaşların, acil durumlar için hazırlık yapmaları ve uzun süreli sığınacak bir yerler bulmaları gerekiyor."

ABD'nin Şam Büyükelçiliği 2012 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. Bu nedenle ABD hükümeti, Suriye'deki vatandaşlarına rutin veya acil konsolosluk hizmetlerini sağlayamıyor. Suriye'den ayrılmak için acil yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının, geçiş yapmayı planladıkları ülkelerdeki ABD Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri gerekiyor."