Avrupa borsaları, ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditleri, yüksek enflasyon verileri ve yapay zeka hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,06 değer kaybederek 626,03 puana geriledi. Avro Bölgesi'nin gösterge endeksi EuroStoxx 50 ise günü yüzde 1,8 kayıpla tamamladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalarak 10.426,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 gerileyerek 7.980,57 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,81 değer kaybederek 47.249,15 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise üst üste ikinci işlem gününde de gerileyerek yüzde 1,26 düşüşle 24.702,13 puandan kapandı. Yatırımcılar açısından psikolojik eşik kabul edilen 25 bin puanın altına gerileyen endeks, haziran sonundan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirirken yılın başından bu yana elde ettiği kazanç da yüzde 1 seviyesine kadar daraldı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,146 artışla 1,098 seviyesinden işlem gördü.

Teknoloji hisselerindeki satışlar ve tarife endişeleri piyasaları baskıladı

Küresel piyasalardaki negatif seyirde, ABD'de yapay zeka odaklı teknoloji hisselerinden kaçışın hızlanması ve Washington yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile 13 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergileri getirme planını açıklaması etkili oldu. ABD borsalarında Nvidia, Micron, Broadcom ve AMD hisselerindeki sert düşüşler, Avrupa piyasalarına da yansıdı.

Avrupa'da teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirketler, günün en çok değer kaybedenlerinden oldu. Alman çip üreticisi Infineon'un hisseleri yüzde 6,5 düşerken, Siemens Energy yüzde 4,6 ve Hochtief yüzde 3,4 değer kaybetti.

Buna karşın son dönemde 6 yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine gerileyen otomotiv hisselerinde tepki alımları görüldü. Düşük fiyatları alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların talebiyle Volkswagen, BMW ve Mercedes hisseleri yükseldi.

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung'un, aydınlatma ve sensör üreticisi AMS-Osram'a ortak olacağını ve ultra küçük LED ekran teknolojileri geliştirmek üzere işbirliği yapacağını duyurmasıyla AMS-Osram hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

Makroekonomik veriler yakından izlendi

Piyasaların odağında yoğun makroekonomik veri akışı da yer aldı. ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8 artışla yükselişini sürdürdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi ise ülke ekonomisinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdüğünü açıkladı. Öncü verilerde büyüme yüzde 0,2 olarak tahmin edilmişti. Zayıf ihracat ve perakende satışların büyümeyi frenlediği belirtilirken, Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsünün ihracat beklenti endeksi de kasımda 11,7 puandan 9,6 puana geriledi.

Altının ons fiyatı ABD enflasyon verisi ve Fed'in faizi artıracağı beklentisiyle 3 bin 500 doların altına indi

Küresel emtia ve kripto para piyasalarında da zayıf seyir sürerken, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etmesi ve Fed'in faizi artıracağı yönündeki beklentilerin güçlenmesi değerli metalleri baskıladı.

Borsalardaki satış dalgasının oluşturduğu nakit ihtiyacının da etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 2 azalışla 3.485,31 dolara gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü ve bir yılı aşkın sürenin ardından 3 bin 500 dolar psikolojik sınırının altına indi.

Altındaki düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı yüzde 3'ü aşan kayıpla 39 dolara, platin yüzde 4, paladyum ise yüzde 2,5 gerilerken, Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 0,80 değer kaybederek 59.178,52 dolardan işlem gördü.