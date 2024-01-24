ABD Temyiz Mahkemesi, Meksika\'nın ABD\'li silah üreticilerine karşı açtığı tazminat davasını yeniden görülmesine hükmetti

NEW ABD Temyiz Mahkemesi, Meksikalı yetkililerin ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasını reddeden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

ABD Birinci Daire Temyiz Mahkemesi, ABD'deki ilk derece mahkemesinin 2022'de silah üreticilerinin yasa ile korunduğu gerekçesiyle reddettiği davada Meksika hükümetinin lehine karar verdi.

Boston'daki üç yargıçtan oluşan temyiz mahkemesi heyeti, Meksika'nın şikayetini haklı bularak, alt mahkemenin kararını bozdu ve ABD'li silah üreticilerine yönelik açılan davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Meksika hükümeti, her yıl ABD yapımı yüz binlerce silahın güneydeki sınırdan kaçak sokularak ülkedeki uyuşturucu kartellerinin eline geçtiğini, bu silahların karteller arası veya Meksika hükümetine karşı kullanıldığını savunarak Ağustos 2021'de ABD'li silah üreticilerine karşı 10 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Birçok silah şirketinin merkezinin bulunduğu Massachusetts'teki federal adliyede açılan davada, üreticilerin, silahları kaçakçılara sattığı ve ülkede şiddeti körüklediği ileri sürülmüştü.

Davada, Smith & Wesson, Glock, Beretta, Barrett, Sturm ve Ruger gibi şirketlerin adı geçiyor.

Silah endüstrisinin ticaret birliği, iddiaları reddederek Meksika hükümetini, "uyuşturucu karteliyle mücadele etmek yerine ABD'li üreticilere iftira atmakla" suçlamıştı.

İlk derece mahkemesi, Eylül 2022'de, silah üreticilerinin, "Silahlarda Yasal Ticaretin Korunması Yasası" olarak bilinen 2005 tarihli bir yasa tarafından korunduğu gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Meksika hükümeti de mahkemenin ret kararını üst mahkeme olan temyiz mahkemesine taşımıştı.

Silah edinimi için kanunların son derece kısıtlayıcı olduğu Meksika'da geçen yıl 30 binden fazla insan silahlı şiddetin kurbanı oldu.

Meksikalı yetkililer, her yıl ABD'de üretilen 342 bin ile 597 bin arasında silahın ülkeye kaçak olarak sokulduğunu, suç mahallerinden ele geçirilen silahların "neredeyse tamamının" ABD'den getirildiğini savunuyor.