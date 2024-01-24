 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Temyiz Mahkemesi, Meksika'nın ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı tazminat davasını yeniden görülmesine hükmetti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temyiz Mahkemesi, Meksika'nın ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı tazminat davasını yeniden görülmesine hükmetti

ABD Temyiz Mahkemesi, Meksika'nın ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasını reddeden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Mahkeme, Meksika hükümetinin şikayetini haklı bularak, davayı yeniden görülmesine hükmetti. Meksika hükümeti, ABD yapımı silahların ülkeye kaçak sokularak uyuşturucu kartellerinin eline geçtiğini ve bu silahların suçlular tarafından kullanıldığını iddia ederek tazminat davası açmıştı. İlk derece mahkemesi, silah üreticilerinin yasalarla korunduğu gerekçesiyle davayı reddetmişti.

ABD Temyiz Mahkemesi, Meksika\'nın ABD\'li silah üreticilerine karşı açtığı tazminat davasını yeniden görülmesine hükmetti
24.01.2024 - 00:11,
Abone Ol

NEW ABD Temyiz Mahkemesi, Meksikalı yetkililerin ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasını reddeden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

ABD Birinci Daire Temyiz Mahkemesi, ABD'deki ilk derece mahkemesinin 2022'de silah üreticilerinin yasa ile korunduğu gerekçesiyle reddettiği davada Meksika hükümetinin lehine karar verdi.

Boston'daki üç yargıçtan oluşan temyiz mahkemesi heyeti, Meksika'nın şikayetini haklı bularak, alt mahkemenin kararını bozdu ve ABD'li silah üreticilerine yönelik açılan davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Meksika hükümeti, her yıl ABD yapımı yüz binlerce silahın güneydeki sınırdan kaçak sokularak ülkedeki uyuşturucu kartellerinin eline geçtiğini, bu silahların karteller arası veya Meksika hükümetine karşı kullanıldığını savunarak Ağustos 2021'de ABD'li silah üreticilerine karşı 10 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Birçok silah şirketinin merkezinin bulunduğu Massachusetts'teki federal adliyede açılan davada, üreticilerin, silahları kaçakçılara sattığı ve ülkede şiddeti körüklediği ileri sürülmüştü.

Davada, Smith & Wesson, Glock, Beretta, Barrett, Sturm ve Ruger gibi şirketlerin adı geçiyor.

Silah endüstrisinin ticaret birliği, iddiaları reddederek Meksika hükümetini, "uyuşturucu karteliyle mücadele etmek yerine ABD'li üreticilere iftira atmakla" suçlamıştı.

İlk derece mahkemesi, Eylül 2022'de, silah üreticilerinin, "Silahlarda Yasal Ticaretin Korunması Yasası" olarak bilinen 2005 tarihli bir yasa tarafından korunduğu gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Meksika hükümeti de mahkemenin ret kararını üst mahkeme olan temyiz mahkemesine taşımıştı.

Silah edinimi için kanunların son derece kısıtlayıcı olduğu Meksika'da geçen yıl 30 binden fazla insan silahlı şiddetin kurbanı oldu.

Meksikalı yetkililer, her yıl ABD'de üretilen 342 bin ile 597 bin arasında silahın ülkeye kaçak olarak sokulduğunu, suç mahallerinden ele geçirilen silahların "neredeyse tamamının" ABD'den getirildiğini savunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Sonora, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temyiz Mahkemesi, Meksika'nın ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı tazminat davasını yeniden görülmesine hükmetti - Son Dakika


08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47
ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun

Son Dakika
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
23:51 TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında
23:48 Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Temyiz Mahkemesi, Meksika'nın ABD'li silah üreticilerine karşı açtığı tazminat davasını yeniden görülmesine hükmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement