ABD Ticaret Odası'ndan Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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ABD Ticaret Odası'ndan Gümrük Vergisi Uyarısı

Küçük işletmelere zarar veren gümrük vergileri için hafifletme çağrısı yapıldı.

02.05.2025 12:47
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WASHINGTON, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD Ticaret Odası, Beyaz Saray'a gümrük vergilerinin küçük işletmelere verebileceği "telafisi imkansız zararlar" ve neden olabileceği ekonomik durgunlukla ilgili uyarıda bulunarak, söz konusu gümrük vergilerinin derhal hafifletilmesi çağrısında bulundu.

ABD Ticaret Odası tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'e çarşamba günü mektup gönderildiği belirtildi.

Mektupta, "ABD Ticaret Odası, ülkedeki küçük işletmelerin kurtarılması ve durgunluğun önlenmesi için yönetimin derhal harekete geçmesini talep etmektedir" ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Oda, yönetimden gümrük vergilerinin olumsuz etkilerini gidermek üzere tüm ithalatçı küçük işletmelere otomatik istisnalar tanınmasını, gümrük vergilerinin ABD'li işçiler için istihdam riski oluşturduğunu kanıtlayabilen şirketlerin istisna başvurusunda bulunabilmelerine yönelik bir süreç oluşturulmasını ve ABD'de üretilemeyen ya da hazır bulunmayan tüm ürünler için istisna sağlanmasını istedi.

Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne P. Clark yaptığı açıklamada, "Her geçen gün küçük işletmelerin, yüksek maliyetler ve kesintiye uğrayan tedarik zincirleri nedeniyle telafisi mümkün olmayan zararlara uğrama tehlikesi artıyor" dedi.

Clark, "İster kahve, muz, kakao ve mineraller olsun ister çok sayıda diğer ürün olsun, bazı ürünlerin ABD'de üretilemediği bir gerçek. Bu ürünlerin fiyatlarını yükseltmek sadece faturalarını ödemekte zorlanan ailelere zarar verir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ticaret Odası'ndan Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika

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