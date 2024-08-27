ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'i Ziyaret Etti

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Çin'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre Sullivan, Vang ile bir araya gelerek ortak basın toplantısında konuştu.

Sullivan, "iki büyük ekonominin iki tarafa da faydalı olacak alanlarda işbirliği yapması" çağrısında bulunarak, Çin ile ABD arasındaki "rekabetin anlaşmazlığa dönüşmesinden kaçınılması gerektiğini" ifade etti.

Vang da yeni tur Çin-ABD diyaloğunun, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2023'te ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen zirvenin vizyonu doğrultusunda, "ikili ilişkilerin geliştirilmesinde etkili olmasını umduğunu" söyledi.

İki ülke arasındaki "anlaşmazlıkların üstesinden gelerek ve engelleri kaldırarak ilişkileri istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde geliştirme" mesajı veren Vang, Sullivan ile görüşmelerinde San Francisco'da iki ülkenin devlet başkanlarının mutabık kaldığı konuları sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Vang, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinin "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği" çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

İlk kez Çin'i ziyaret eden Sullivan'ın ziyaretinin ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden kısa süre önceye denk gelmesi dikkati çekiyor.

San Francisco görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için 15 Kasım 2023'te ABD'ye yaptığı ziyarette, ABD Başkanı Biden ile San Francisco'da bir araya gelmişti.

Görüşmede liderler, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğu yeniden kurmanın yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetimi alanlarında ortak çalışma grupları oluşturma konusunda anlaşmıştı.