ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'i Ziyaret Etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek işbirliği çağrısında bulundu. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların üstesinden gelinerek ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi.

27.08.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre Sullivan, Vang ile bir araya gelerek ortak basın toplantısında konuştu.

Sullivan, "iki büyük ekonominin iki tarafa da faydalı olacak alanlarda işbirliği yapması" çağrısında bulunarak, Çin ile ABD arasındaki "rekabetin anlaşmazlığa dönüşmesinden kaçınılması gerektiğini" ifade etti.

Vang da yeni tur Çin-ABD diyaloğunun, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2023'te ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen zirvenin vizyonu doğrultusunda, "ikili ilişkilerin geliştirilmesinde etkili olmasını umduğunu" söyledi.

İki ülke arasındaki "anlaşmazlıkların üstesinden gelerek ve engelleri kaldırarak ilişkileri istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde geliştirme" mesajı veren Vang, Sullivan ile görüşmelerinde San Francisco'da iki ülkenin devlet başkanlarının mutabık kaldığı konuları sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Vang, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinin "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği" çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

İlk kez Çin'i ziyaret eden Sullivan'ın ziyaretinin ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden kısa süre önceye denk gelmesi dikkati çekiyor.

San Francisco görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için 15 Kasım 2023'te ABD'ye yaptığı ziyarette, ABD Başkanı Biden ile San Francisco'da bir araya gelmişti.

Görüşmede liderler, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğu yeniden kurmanın yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetimi alanlarında ortak çalışma grupları oluşturma konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Çin, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
15:17 Konya’da çiftçiler ayaklandı Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var Konya'da çiftçiler ayaklandı! Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var
11:20 Hintli turist, Malezya’da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor Hintli turist, Malezya'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
11:14 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu
11:05 Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu Çocukların artık 2 annesi var Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 23:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement