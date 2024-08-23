ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çin'e Ziyarette Bulunacak

Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 27-29 Ağustos'ta Çin'e ziyarette bulunmayı planladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan 3 yetkiliye göre Sullivan, haftaya Çin'i ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşecek.

Sullivan'ın üst düzey ziyaretinin 27-29 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirten yetkililer, ikilinin görüşmesinin, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bu yılın sonlarında yapılması muhtemel toplantı için zemin hazırlayacağını kaydetti.

Ziyarete ilişkin başka detay verilmedi.

Sullivan, Çinli Bakan Vang ile 27 Ocak'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya gelmişti. Taraflar, "Çin-ABD ilişkilerindeki önemli ve hassas konuların doğru şekilde ele alınması konusunda samimi, sağlam ve verimli bir stratejik iletişim yürütmüştü.

İkili, ayrıca Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesiyle ortaya çıkan krizin ardından 10-11 Mayıs 2023'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek iki ülke arasında ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Tarafların krizin ardından kopan diyaloğu yeniden kurma girişimleri, Biden ile Şi'nin 15 Kasım 2023'te ABD'nin San Francisco şehrinde buluşmasıyla sonuçlanmıştı.