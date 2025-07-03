ABD ve Arjantin Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri, savunma alanında işbirliklerini geliştirmenin yollarını görüştü.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Hegseth, Arjantinli mevkidaşı Petri'yi ağırladı.

Görüşmede Çin'in ABD, Arjantin ve bölge için bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Hegseth, güvenlik sorunlarının üstesinden "birlikte" geleceklerini kaydetti.

Hegseth, Arjantin'i ABD'den F-16 ve "Stryker" zırhlı muharebe aracı satın alma kararından dolayı tebrik etti.

Petri, iki ülkenin ilişkilerinin "en iyi noktaya" ulaştığını, bu işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini belirtti.