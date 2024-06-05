ABD Ordusu ve Güney Kore, ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi

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ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçağı, Güney Kore'de 7 yıl sonra ilk kez ortak hava tatbikatı icra etti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, tatbikat sırasında ABD bombardıman uçağı B-1B'in, Güney Kore savaş uçaklarıyla müşterek hassas güdümlü bombalama yaptığını duyurdu.

ABD'nin B-1B bombardıman uçakları en son 2017'de Güney Kore'de bu tür bir tatbikat gerçekleştirmişti.

Öte yandan, Kuzey Kore, nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip B-1B tip bombardıman uçağının Güney'e konuşlandırmasını ABD'nin düşmanlığının kanıtı olarak nitelendirmişti.

Güney Kore ve ABD ordusu, nehir geçişi tatbikatı başlattı

Güney Kore ordusu, ABD birlikleriyle ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da nehir geçişi tatbikatına başlandığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, silahlı kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın başkent Seul'ün 61 kilometre güneydoğusundaki Yeoju'da bulunan Namhan Nehri'nde icra edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 5 gün süreceği belirtilen tatbikatta 590 asker, CH-47D helikopterleri, K1A2 tankları ve K808 zırhlı araçları dahil toplam 243 mekanize askeri araç ve uçağın yer aldığı ifade edildi.

ABD birlikleriyle ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan tatbikatta, her iki ülke birliklerin 3 saat içinde 280 metrelik bir duba köprü inşa ederek araçların nehri hızla geçip hedeflerine ulaşmalarını sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, "İki ülkenin gerçekçi nehir geçiş kabiliyetlerini geliştirmek üzere tasarlanan bu tatbikat, birleşik varlıkları kullanarak operasyonel prosedürleri tanımladı ve iki tarafın nehir geçiş varlıklarının birlikte çalışabilirliğini teyit etmeye odaklandı." denildi.