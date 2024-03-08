ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenledi

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SANA, 8 Mart (Xinhua) -- Kızıldeniz'de konuşlu ABD ve İngiliz donanma güçlerine ait savaş uçakları, Perşembe günü Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye dört hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, saldırılarda Hudeyde Uluslararası Havaalanı, Ras İsa ve El-Cebbana bölgeleri vuruldu.

Hudeyde sakinleri de kent içi ve çevresindeki Husi mevzilerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Koalisyon ise henüz iddia edilen saldırılar hakkında bir açıklama yapmadı.

Husi grubu, Çarşamba günü Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir kargo gemisine çok sayıda füze ile saldırdığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Husi gemisavar balistik füzelerinin üç denizcinin ölümüne, dördünün yaralanmasına ve gemide önemli hasar oluşmasına yol açtığını bildirmişti.

ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları neredeyse her gün devam ederken, Husiler, İsrail, Hamas'a yönelik saldırılarını durdurana kadar gemilere saldırmaya devam edecekleri uyarısında bulundu.