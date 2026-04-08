ABD-İran Krizi: Ateşkes ve Nükleer Riskler
ABD-İran Krizi: Ateşkes ve Nükleer Riskler

08.04.2026 09:41
ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkes kabul edildi. Bu durum, uluslararası toplumda dikkat çekerken, nükleer silah tartışmalarının sürdüğü vurgulandı. Uzmanlar, bu sürecin nükleer programın şeffaflaşması için bir fırsat olabileceğini belirtiyor.

Şubat ayında ABD'nin İran'a yönelik askeri hamleleriyle artan gerginlik, uluslararası toplumun dikkatini çekti, ancak son açıklamalar geçici bir yumuşama işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması koşuluyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesin kabul edildiğini duyurdu, bu diplomatik kanalların yeniden aktif hale geldiğini gösterdi. Pakistan'ın arabuluculuğundaki görüşmeler sonrası gelen ateşkes, askeri gerilimin yerini kontrollü müzakere sürecine bırakabileceği beklentisini artırdı.

Nükleer silah konusu tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. Trump, İran'ın nükleer kapasitesini 'yakın tehdit' olarak tanımlarken daha sonra temkinli bir dil kullandı ve uranyum stoklarına ilişkin sorulara 'Umurumda değil' yanıtını verdi, ancak aynı gün sert tonla füze karşılığı tehdidinde bulundu. Bu tutarsızlık, ABD'nin stratejisinin netliği konusunda soru işaretleri yarattı. Uzmanlar, savaşın küresel güvenliği azalttığını ve uluslararası gözlemcilerin nükleer tesislere erişememesiyle denetim boşluğu oluştuğunu vurguluyor.

ABD özel kuvvetleri, İran'daki nükleer tesislere hava baskını planlamıştı, ancak uzmanlar bunu eleştirerek alternatif yöntemler önerdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlamadığını ancak stok sınırlar içinde kalırsa sürecin hızla yeniden başlayabileceğini belirtti. İran'ın nükleer altyapısının yer altında olması ve Hürmüz Boğazı kontrolü gibi stratejik kozları, krizin karmaşıklığını artırıyor. Uzmanlar, İran'ın nükleer silah kabiliyetinin sınırlı olduğunu ancak uranyumun hızla zenginleştirilebileceğini ifade ediyor, ateşkes sürecinin nükleer programın şeffaflaşması için fırsat sunduğunu vurguluyor.

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
